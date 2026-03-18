Названа средняя стоимость похорон в России

В Российской Федерации стоимость товаров и услуг по захоронению составляет порядка 100 тысяч рублей. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил владелец ГК Ritual.ru Олег Шелягов.

Он отметил, что общая стоимость погребения складывается из трех составляющих. Первая часть — подготовка тела в медицинском учреждении. Вторая — товары и услуги по захоронению, которые предоставляют ритуальные компании. Именно на нее придется потратить около 100 тысяч рублей.

«И есть еще кладбищенские услуги», — продолжил Шелягов. Они, по его словам, являются «полной муниципальной монополией», и зависят от местных условий.

Говоря о динамике цен, предприниматель заявил о стагнации среднего чека.

«Мы видим по продукции, которую выбирают заказчики, что они стараются быть скромнее», — добавил он.

До этого доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина рассказала, что рост цен на кремацию и сопутствующие услуги в России во многом связан с общей динамикой тарифов в сфере ЖКХ и инфраструктурных издержек.

