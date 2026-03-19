На судне у побережья ОАЭ после попадания снаряда начался пожар

UKMTO: в судно в 11 морских милях от побережья ОАЭ попал снаряд

Находившееся у побережья Объединенных Арабских Эмиратов судно получило повреждение в результате попадания снаряда. Об этом сообщает Управление морских торговых операций (UKMTO) при Военно-морских силах Великобритании.

В заявлении ведомства говорится, что в UKMTO поступила информация об инциденте, который произошел в 11 морских милях к востоку от порта Хор-Факкан. Судно поразил неизвестный снаряд, вследствие чего на борту возник пожар.

17 марта стало известно, что снаряд ударил по танкеру в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.

В связи с атаками со стороны Израиля и США Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Исламская Республика запретила проход всех судов, включая коммерческие корабли и танкеры. В результате трафик в стратегическом коридоре практически полностью остановился. Эта ситуация вызвала резкий рост цен на нефть.

