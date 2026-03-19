Дмитриев одной фразой отреагировал на удар по заводу СПГ в Катаре

Глава РФПИ Дмитриев: удар по заводу СПГ в Катаре грозит катастрофой для ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцcети X отреагировал на пожар на территории комплекса по производству СПГ в катарском городе Рас-Лаффан.

«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — написал он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, и атакует нефтегазовую инфраструктуру государств Персидского залива.

В среду, 18 марта, Иран предупредил о скорых ударах по объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Вскоре государственная нефтегазовая компания Катара — Qatar Energy — заявила, что предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод, был нанесен значительный ущерб из-за ракетного обстрела. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинен значительный ущерб.

Ранее Иран пригрозил США и Израилю новым оружием.