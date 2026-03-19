В Госдуме предложили изменить привязку полиса ОСАГО

В ГД предложили разрешить привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к водителю

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) нужно разрешить привязывать не к автомобилю, а к конкретному водителю, независимо от используемого им транспортного средства. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, россиянам надо дать выбор: застраховать свою гражданскую ответственность или оформить ОСАГО на один автомобиль и несколько водителей.

Нилов добавил, что ранее такой законопроект вносился на рассмотрение, но не был поддержан. Депутат добавил, что в этом направлении необходимо двигаться, пояснив, что это связано в том числе с распространением электросамокатов.

До этого Центральный банк (ЦБ) России выступил с предложением изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО с учетом рыночной ситуации.

16 марта сообщалось, что в России хотят запретить выплаты по ОСАГО выше 400 тыс. рублей. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, подобное решение заложено в сокращенную версию реформы натурального возмещения, которая призвана повысить долю ремонта средств передвижения.

