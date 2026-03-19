На Западе объяснили, почему США не атакуют иранские танкеры

Экс-советник НАТО Бо: США не бьют по танкерам Ирана, поскольку им нужно топливо

Американские войска не обстреливают иранские танкеры. Об этом заявил бывший советник НАТО полковник генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, причина заключается в том, что, вне зависимости от того, кто выходит из Персидского залива и кто поставляет нефть, она необходима государствам Запада.

Бо считает, что, несмотря на сложную ситуацию, Иран находится в выгодном положении.

Американские военные не решаются атаковать иранские танкеры, поскольку это бы нарушило мировые поставки нефти, а также привело бы к резкому росту цен на нее.

Бо также добавил, что именно по этой причине США даже поощряли Индию закупать нефть, в том числе и у России.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

