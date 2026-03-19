Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Назван курс доллара при улучшении геополитической ситуации

Экс-сенатор Епифанова ждет доллар по 74 руб. при улучшении геополитической ситуации
В случае стабилизации геополитической обстановки курс доллара к маю опустится до 74–76 рублей, спрогнозировала для «Газеты.Ru» председатель Социал-демократического союза женщин России, член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова.

«К маю курс доллара, скорее всего, будет находиться в диапазоне 80–87 рублей. При этом в случае стабилизации геополитической обстановки и поступления дополнительных валютных доходов от экспорта нефти в Россию возможно временное укрепление рубля до 74–76 рублей. Однако при сохранении напряженности и санкционного давления не исключен рост курса до 90 рублей за доллар», — отметила Епифанова.

По ее словам, к маю 2026 года курс доллара будет определяться сочетанием внешних и внутренних факторов. На мировом уровне — эскалация конфликтов, в первую очередь на Ближнем Востоке, поддерживает высокий спрос на доллар как защитный актив и способствует росту цен на нефть, констатировала экс-сенатор. Это традиционно укрепляет американскую валюту и, к сожалению, оказывает давление на рубль, добавила Епифанова.

По ее словам, внутри России ключевое влияние оказывает ужесточение бюджетной политики и отмена поддержки рубля из средств Фонда национального благосостояния. Сокращение валютных интервенций Минфина лишает российскую валюту дополнительной опоры, что уже привело к ослаблению рубля в марте.

По данным Investing.com, 18 марта курс доллара поднимался выше 83 рублей. Что будет с долларом в мае — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван минимальный курс доллара в мае.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!