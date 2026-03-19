Назван курс доллара при улучшении геополитической ситуации

В случае стабилизации геополитической обстановки курс доллара к маю опустится до 74–76 рублей, спрогнозировала для «Газеты.Ru» председатель Социал-демократического союза женщин России, член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова.

«К маю курс доллара, скорее всего, будет находиться в диапазоне 80–87 рублей. При этом в случае стабилизации геополитической обстановки и поступления дополнительных валютных доходов от экспорта нефти в Россию возможно временное укрепление рубля до 74–76 рублей. Однако при сохранении напряженности и санкционного давления не исключен рост курса до 90 рублей за доллар», — отметила Епифанова.

По ее словам, к маю 2026 года курс доллара будет определяться сочетанием внешних и внутренних факторов. На мировом уровне — эскалация конфликтов, в первую очередь на Ближнем Востоке, поддерживает высокий спрос на доллар как защитный актив и способствует росту цен на нефть, констатировала экс-сенатор. Это традиционно укрепляет американскую валюту и, к сожалению, оказывает давление на рубль, добавила Епифанова.

По ее словам, внутри России ключевое влияние оказывает ужесточение бюджетной политики и отмена поддержки рубля из средств Фонда национального благосостояния. Сокращение валютных интервенций Минфина лишает российскую валюту дополнительной опоры, что уже привело к ослаблению рубля в марте.

По данным Investing.com, 18 марта курс доллара поднимался выше 83 рублей.

