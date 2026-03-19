В Приморском крае перевернулась автоцистерна для перевозки газа

На трассе в Приморье перевернулась автоцистерна для перевозки газа. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Ханкайском муниципальном округе на автодороге Михайловка — Турий Рог. Автоцистерна опрокинулась в кювет.

На месте происшествия работают экипажи ДПС. Сотрудники полиции регулируют движение и обеспечивают охрану периметра. По предварительной информации, пострадавших и утечки газа нет.

Для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы экстренных служб движение на данном участке трассы полностью прекращено, для автотранспорта организован объезд.

16 января сообщалось, что в Уфе цистерна отцепилась от фуры и упала на легковой автомобиль.

В этот же день в Ленинградской области опрокинулся бензовоз с человеком в салоне.

Ранее в Италии после ДТП взорвался грузовик с газом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!