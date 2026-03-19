Россиянам посоветовали лучшие продукты для микрофлоры кишечника

Врач Мельникова: для микрофлоры кишечника полезны ферментированные продукты
Стабильная работа кишечника во многом определяется состоянием микробиоты — совокупности микроорганизмов, которые живут в симбиозе с человеком. Здоровая микрофлора выполняет сразу несколько ключевых задач: защищает организм, поддерживает иммунитет, участвует в регуляции моторики кишечника и обменных процессов. О том, какие продукты способствуют поддержанию баланса микробиоты, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

В первую очередь специалист рекомендовала уделить внимание достаточному потреблению растительной клетчатки — в среднем около 25–30 г в сутки.

«Основными источниками клетчатки являются фрукты, овощи, бобовые и ряд других продуктов. Она не только обеспечивает организм витаминами и микроэлементами, но и стимулирует перистальтику кишечника, помогает предотвращать запоры, связывает холестерин в просвете кишечника и препятствует его всасыванию, а также подавляет рост условно-патогенной микрофлоры», — пояснила Мельникова.

Кроме того, врач отметила важность включения в рацион ферментированных продуктов. К ним относятся, например, квашеные овощи — капуста, морковь, редис, свекла, кабачки и другие.

«Ферментация — это процесс, при котором продукты частично перерабатываются бактериями еще до попадания в организм. За счет этого они легче усваиваются, а также служат дополнительным источником полезных микроорганизмов, поддерживающих здоровье кишечника», — объяснила гастроэнтеролог.

Для профилактики повышенного газообразования, по словам специалиста, важно также нормализовать отток желчи. Одним из способов является добавление в рацион продуктов с желчегонным эффектом — растительных и животных жиров, содержащихся в оливковом и сливочном масле, жирной рыбе и других продуктах.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут ходить в туалет «по расписанию».

 
