В Иране сообщили об уничтожении топлива для истребителей США в Эр-Рияде

Исламская Республика уничтожила запасы топлива истребителей США в Саудовской Аравии, передает иранское агентство Tasnim.

В материале отмечается, что в месте прилета в Эр-Рияде произошел мощный взрыв.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, и атакует нефтегазовую инфраструктуру государств Персидского залива.

В среду, 18 марта, Иран предупредил о скорых ударах по объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Вскоре государственная нефтегазовая компания Катара — Qatar Energy — заявила, что предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод, был нанесен значительный ущерб из-за ракетного обстрела.

