В правительстве Австралии рассказали, на сколько хватит автомобильного топлива в стране

Стратегических запасов автомобильного топлива, которыми располагает Австралия, хватит на 37 дней. Об этом в эфире радиостанции Triple M Hobart заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Он отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке «по всему миру наблюдается резкий скачок цен на топливо», и Австралия также не застрахована от последствий.

По словам премьера, пока топливо продолжает поступать — запас восполняется.

Альбанезе добавил, что пока Австралия не столкнулась с существенным сокращением поставок энергоносителей, но внутренний спрос заметно вырос, в том числе на фоне панических закупок.

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что после всплеска волатильности в данный момент рынок устанавливает стоимость нефти марки Brent в пределах $75-100 за баррель. Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаки на НПЗ приведут к резкому скачку цен, которые могут перешагнуть за $120 за баррель.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

