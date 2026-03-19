Юрист предупредил о штрафах за сжигание мусора на даче

Российские дачники могут получить штраф в размере до 50 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора на участке. Об этом РИА Новости рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По его словам, за нарушение требований пожарной безопасности россиянам может грозить предупреждение или штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Он увеличивается до суммы от 10 до 20 тыс. рублей в условиях особого противопожарного режима.

«Если же из-за нарушения произошел пожар и пострадало чужое имущество либо причинен вред здоровью легкой или средней тяжести, сумма штрафа составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей», — добавил юрист.

В случае, если при неправильном сжигании мусора огонь перекинется на лесные насаждения, гражданам могут выписать штраф от 15 до 60 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.

До этого юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что дачников могут посадить в тюрьму за выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, в частности конопли и мака.

Ранее в Братске пенсионер сжег 24 чужие дачи.

 
