На юге и востоке Украины прогремели взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине произошли взрывы в Одессе и Харькове. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога была объявлена не только в Одесской и Харьковской, но и в Николаевской, Полтавской и Сумской областях. После серии взрывов она была отменена.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о работе трехсторонней группы России, США и Украины.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!