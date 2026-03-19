Россиянок хотят информировать об оптимальном времени для рождения ребенка

Минздрав призвал сообщать женщинам об оптимальном времени для рождения ребенка

Российский Минздрав рекомендовал информировать женщин об оптимальном возрасте для беременности и рождения детей во время диспансеризации, передает ТАСС.

Согласно документу, говорить об образе жизни и планировании семьи следует с женщинами без хронических гинекологических заболеваний и риска их развития.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — отмечается в методических рекомендациях ведомства.

Пациенткам, которые хотят забеременеть, важно обращать внимание на ежедневное сбалансированное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения, алкоголя и чрезмерного потребления кофе. Женщине также необходимо регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, в том числе у акушера-гинеколога, говорится в документе.

До этого из указаний Минздрава стало известно, что женщину, которая в анкете утверждает, что не хочет детей, могут направить к психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Ранее в Госдуме назвали заботой направление женщин к психологу за нежелание иметь детей.