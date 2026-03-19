Стало известно, сколько россиян подрабатывают

Почти все опрошенные россияне (87%) имеют опыт подработки. Из них 55% подрабатывают сейчас, еще 45% делали это раньше. Таковы результаты опроса, проведенного цифровой платформой гибкой занятости Ventra Go! (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще люди идут подрабатывать из необходимости: 4 из 10 опрошенных выбирают подработку, потому что не хватает текущего дохода. 24% подрабатывают, чтобы накопить на крупную цель: отпуск, ремонт, технику, авто или вложения. Годом ранее самой популярной целью подработки было накопление финансовой подушки (27%).

Каждый десятый респондент использует подработку как способ заработать во время поиска постоянной работы, а 7% россиян признаются, что подработка — это деньги на аренду или ипотеку. При этом 46% видят подработку как временное решение, 32% — как постоянный дополнительный доход, и лишь 13% считают ее основным источником заработка.

Подработка в России все чаще становится частью финансовой стратегии работающих людей. Среди тех, кто подрабатывает сейчас, 33% имеют основную работу по трудовому договору на полный день.

Большинство респондентов получают на подработках 15-30 тыс. рублей (38%). У 23% опрошенных сумма вознаграждений в месяц составляет от 30 тыс. до 45 тыс. рублей, а 13% подработка приносит 45-60 тыс. рублей. 8% россиян зарабатывают на подработке больше 60 тыс. рублей. В 2025 году, в среднем, каждый третий опрошенный (31%) получал от 36 тыс. до 50 тыс. рублей.

Чаще всего подрабатывающие заняты в ретейле, общепите и гостиницах, на складах и в пунктах выдачи — 48%. Еще 15% выбирают онлайн-услуги и кол-центры. Реже встречаются творческие и офисные подработки, такие как ИT, репетиторство, дизайн, контент.

Подработка особенно активно развивается в ретейле — 16%, в e-commerce — 18%, в оптово-логистическом кластере — 25%, в HoReCa — 15%. Чаще всего россияне ищут подработку онлайн: 37% используют онлайн-платформы, 32% — находят в соцсетях.

При выборе подработки опрошенные обращают внимание на быстрые выплаты (43%), гибкий график (41%) и близость к дому (23%). 65% россиян не заключают договор на подработку, используя только устные договоренности.

У россиян есть и опасения, связанные с подработками. Так, 35% переживают, что им не заплатят, 28% остерегаются мошенников, 24% боятся не справиться. 14% избегают конфликта с основным работодателем, еще столько же говорят о риске выгорания.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

