Несколько человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга загорелся жилой пятиэтажный дом, пожарные проводят эвакуацию, пишет региональное издание Е1 со ссылкой на МЧС и очевидцев.

Уточняется, что из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей. Также есть предварительная информация как минимум о двух погибших.

К настоящему моменту площадь пожара составляет не менее 780 кв. метров. На месте возгорания работают 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Мичурина, 98. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 7 минут. По прибытии в ходе разведки было обнаружено, что горит кровля пятиэтажного многоквартирного жилого дома. По деревянным конструкциям кровли огонь быстро распространился на большую площадь», — сообщили в экстренных службах.

Кровля по всей площади обрушилась внутрь здания. Спасатели планируют разбирать крышу, возможно падение листов конструкций.