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Британские власти рекомендовали авиакомпаниям не летать над Афганистаном

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Reuters

Министерство транспорта Великобритании рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над воздушным пространством Афганистана на малой высоте. Об этом глава ведомства Грант Шэппс сообщил в своем Twitter.

«После шокирующих событий в Афганистане сегодня я выпустил уведомление для авиации, в котором авиакомпаниям рекомендуется избегать воздушного пространства Афганистана на высоте ниже 25 000 футов (7,6 км — прим.ред). Мы продолжим следить за этим», — говорится в сообщении.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошло два взрыва. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. В результате погибли более 40 человек и свыше 100 пострадали. По данным СМИ, среди пострадавших есть как афганские, так и американские граждане.

По информации СМИ, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа талибы (организация запрещена в России) заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.

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События в Афганистане
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