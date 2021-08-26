Талибы* не могут назвать ответственных за взрывы около аэропорта Кабула

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) пока не знает, кто мог быть организатором взрывов рядом с аэропортом Кабула. Об этом заявил РИА «Новости» представитель политического бюро движения Мохаммед Наим.

Он отметил, что некоторые государства предупреждали о возможных атаках. Однако движение не располагает сведениями о том, кто за ними может стоять.

Взрыв у аэропорта Кабула произошел в четверг, 26 августа, в результате атаки смертника. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Всего в результате атаки пострадали не менее 70 человек. Всех раненых доставляют в больницы.

По информации СМИ, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа талибы (организация запрещена в России) заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.