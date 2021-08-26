Самец шимпанзе отжался в китайском зоопарке, повторив действия туриста

Шимпанзе повторил действия туриста, посещавшего зоопарк в городе Чунцине в Китае. Примат отжался, как посетитель, находившийся перед стеклом вольера, сообщает Daily Mail.

Ответную реакцию 20-летнего шимпанзе на поступок мужчины сняли на видео.

Умный примат продолжал имитировать отжимания от земли, прежде чем встать на лапы и начать позировать для зрителей.

Затем он подтолкнул себя обратно и повторил действие, в то время как толпа очевидцев начала аплодировать.

В 2019 году этого шимпанзе заметили чистящим белую футболку щеткой и куском мыла после того, как он наблюдал, как его смотритель выполнял аналогичную работу. Тогда обитатель зоопарка смог повторить действия сотрудника.

Ранее девять приматов зоопарка Сан-Диего первыми в мире привили от коронавирусной инфекции. Животные получили экспериментальный препарат. В ближайшем будущем вакцинируют еще трех бонобо и одну гориллу.