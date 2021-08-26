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В вузах России объявлен дополнительный набор

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Несколько российских вузов, включая ведущие, не смогли набрать нужное число первокурсников. В результате был объявлен дополнительный набор, пишет «Коммерсантъ».

Про допнабор на платные места объявили несколько факультетов столичного МГУ, среди которых журфак, факультеты психологии, философии, юридический, а также географический.

Иркутский и Севастопольский государственные университеты также продолжают набирать студентов на первые курсы.

Продолжается зачисление и в вузах Москвы. Приемную кампанию продлили МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. При этом часть высших учебных заведений готова принять выпускников школ на бюджетные места.

До этого зачисление в университеты происходило в три этапа.

Ранее в Госдуме назвали минус проекта о новых правилах приема в вузы. Согласно одному из нововведений, выпускники школ и колледжей смогут выбрать, по результатам какого экзамена их зачислят — ЕГЭ, вступительного, который проводит вуз, или профессионального.

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