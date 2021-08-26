Продлены ограничения на Курильском озере, где разбился вертолет с туристами

Ограничения, действующие на кордоне «Озерный» Курильского озера после крушения вертолета Ми-8 с туристами на борту, продлены до 6 сентября. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Кронского заповедника, на территории которого произошла авиакатастрофа.

«Кордон «Озерный» закрыт для посещения до завершения работ, связанных с ликвидацией последствий авиационного происшествия», - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что фюзеляж вертолета планируется поднять со дна. Ми-8 лежит на глубине порядка 110 м, расстояние до берега — примерно 700 м.

До этого сообщалось, что на поверхность подняли всех погибших, их родственники опознали тела.

Вертолет, перевозивший туристов разбился на Камчатке утром 12 августа. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них — ребенок. Восьмерым удалось спастись.

Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн руб.: 2 млн руб., которые положены родственникам погибших в соответствии с страховыми условиями, и 1 млн руб. от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.