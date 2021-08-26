В Венесуэле жертвами наводнения стали 20 человек

Число погибших в венесуэльском штате Мерида из-за вызванных проливными дождями наводнения и оползней выросло до 20 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по контролю за ситуацией Джейсона Гусмана.

«Сегодня стало известно, что (всего) погибли 20 человек... Они все идентифицированы», — сказал он во время совещания у президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое транслировалось в Twitter.

В своем аккаунте Гусман призвал венесуэльцев объединиться ради преодоления последствий стихийного бедствия.

«Я прошу всех проявить солидарность с пострадавшими семьями. В чрезвычайных ситуациях в различных муниципалитетах развернуты службы безопасности и предотвращения. Вместе мы преодолеем невзгоды!», — написал чиновник.

Ливни начались 23 августа. Река Мокотиес вышла и берегов, а с крутых склонов, окружающих ее долину, сошли сели. Вода затопила населенные пункты, находящиеся ниже по течению реки, селевые потоки протащили машины по улицам, засыпали дороги грязью, камнями и обломками, повредили дома.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения, связи и транспортного сообщения.

Ранее из-за наводнения в американском штате Теннесси погибли 22 человека.