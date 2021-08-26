Бывший губернатор Нью-Йорка занижал смертность от коронавируса

Новый губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в первый день исполнения обязанностей сообщила на своем сайте, что в городе умерло от коронавируса почти на 12 тыс. человек больше, чем днем ранее, когда статистику публиковал ее предшественник Эндрю Куомо.

Во вторник, 24 августа, офис губернатора опубликовал данные, согласно которым от COVId-19 скончались около 53,4 тыс. жителей Нью Йорка — на основе данных свидетельств о смерти, предоставленных в Центры по контролю и профилактике заболеваний. В понедельник экс-губернатор Эндрю Куомо сообщил о порядка 43,4 тыс. жертв SARS-CoV-2.

«Общественность заслуживает четкого и честного представления о том, что происходит. И хорошо это или плохо, им нужно знать правду. И вот так мы восстанавливаем доверие », — прокомментировала Хокул обновленную статистику в эфире радиостанции NPR.

Центры по контролю и профилактике заболеваний учитывают среди прочего тех людей, которые умерли от коронавируса в домах престарелых, учреждениях по уходу за взрослыми, хосписах.

Куомо подал в отставку после обвинения в сексуальных домогательствах. Согласно докладу генерального прокурора Нью Йорк Летиции Джеймс, он домогался до нескольких женщин. Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.