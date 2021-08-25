Путин объяснил, что правительство не должно навязывать вакцинацию

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно навязывать необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции среди соотечественников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, надо добиться того, чтобы российские граждане осознали правильность выбора самостоятельно.

Во время встречи с представителями общественности одна из участниц подняла тему, касающуюся вакцинации от COVID-19, призвав учителей привиться.

«Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор — реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких», — ответил Владимир Путин.

Ранее Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога. Российский лидер также заявил, что будущее страны создается руками и талантами учителей.

25 августа президент России проводил в режиме видеоконференции встречу с представителями общественности, преподавателями школ и вузов, выпускниками, родителями учащихся, на которой обсуждаются вопросы развития общего образования.