Минобороны РФ организовало эвакуацию более 500 человек из Афганистана

Более 500 граждан России, стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) и Украины будут эвакуированы четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«По поручению президента Российской Федерации В.В.Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ... и Украины», — говорится в сообщении ведомства.

На каждом из четырех российских самолетов находятся бригады военных медиков, также на бортах имеются необходимые запасы воды, пищи и одеял.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Ранее эксперты рассказали, чем захват талибами власти в Афганистане грозит России.