В Британии более 170 человек заразились сальмонеллой из-за популярной закуски к пиву

В Великобритании из-за опасений заражения сальмонеллой были отозваны три марки любимых пабами свиных шкварок (pork scrachings), при этом несколько десятков человек уже сообщили о симптомах сальмонеллеза, пишет Mirror.

Сообщается. что десятки человек в короткий промежуток времени пожаловались на диарею, рвоту и лихорадку после употребления продуктов «Mr Porky» — популярной в Британии марки закусок из свинины. Служба общественного здравоохранения страны сообщила, что 176 человек заболели сальмонеллезом, трети из них потребовалось лечение в больнице.

Агентство по пищевым стандартам заявило, что в целом пострадали шесть продуктов, и все они были произведены Tayto Group Ltd — крупнейшим британским производителем чипсов и снеков.

Как правило, источником инфекции при сальмонеллезе являются домашние и сельскохозяйственные животные. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается жаром или лихорадкой, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и расстройством стула. Симптомы обычно появляются через 12–36 часов после заражения.

Ранее сообщалось, что семь человек отравились неизвестным веществом в немецком университете.