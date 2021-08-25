Минобрнауки планирует запустить новую программу поддержки вузов в 2022 году

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что министерство разрабатывает программу для поддержки небольших региональных университетов, которую запустят в 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Сам запуск этой программы нам показал, что для тех вузов, которые не попали в «Приоритет-2030», нужна другая, дополнительная программа. И мы сейчас уже, приоткрою секрет, ее верстаем. Надеемся уже в 2022 году запустить», — сказал он.

«Приоритет-2030» — проект, в который войдут более 100 вузов, каждый из которых будет получать минимум 100 млн руб. ежегодно.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо, в котором предложил возвращать многодетным родителям средства, которые те ранее потратили на обучение в вузе. Парламентарий отметил в своем обращении, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

Законодатель считает, что реализация такой инициативы может стать значительным стимулом для молодых семей, планирующих заводить детей.