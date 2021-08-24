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Британка решила расстаться с женихом после мальчишника со стриптизом за их общий счет

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Помолвленная женщина из Великобритании решила спросить в интернете, нужно ли отменять свадьбу, если жених решил отметить свой мальчишник со стриптизершами. Она обнаружила это, когда клуб списал деньги с их общего счета. Об этом сообщает Daily Mail.

«Прошлой ночью у моего жениха был мальчишник, я говорила ему на протяжении всех шести лет отношений, что походы в стриптиз-клуб против моих правил. Он обещал, что никуда не пойдет», — написала она на форуме.

Женщина рассказала, что утром с их общего счета списались деньги за приватные танцы, а на его джинсах были белые следы.

Жених сначала пытался соврать своей возлюбленной, но потом признался, что под влиянием алкоголя и своих друзей посетил стриптизерш в свой мальчишник против своей воли.

Мнение пользователей форума в комментариях к посту разделилось. Кто-то сказал, что не нужно спрашивать советы об отношениях в интернете. Другие написали, что глупо разрывать шестилетние отношения из-за одной ночи.

Многие пользователи поддержали решение женщины разорвать отношения с парнем.

«По-моему, доверие очень трудно заслужить, а потерять его можно за минуту. Ты ему говорила, что это приведет к расставанию. Он взрослый и сам все понимал», — ответили ей в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Британии друзья на мальчишнике пытались проколоть жениху сосок и привязали его в трусах к столбу.

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