«Голова взрывается изнутри»: охранник Мадуро описал действие «секретного оружия» США

Один из охранников захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро описал действие «секретного» американского оружия, сообщает New York Post.

Со слов очевидца, все радиолокационные системы охраны внезапно отключились без каких-либо уведомлений. После этого венесуэльские военные заметили над своими позициями множество беспилотников и вертолеты.

«В какой-то момент они (ВС США. — «Газета.Ru») что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», — сказал охранник.

Он добавил, что у венесуэльских военных началось кровотечение из носа, а некоторых рвало кровью. Они упали на землю и не могли пошевелиться, чтобы встать.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post сообщил о «секретном оружии», использованном при захвате Мадуро 3 января. Американский политик утверждает, что это был «дискомбобулятор» (на англ. discombobulator, на русский можно перевести как «дезориентатор»). По словам лидера США, ему нельзя говорить об этом.

Слово discombobulator — неологизм. В словарях он не зафиксирован как общеупотребительный, но встречается в разговорной речи, поп‑культуре и фантастике. Буквально это слово можно перевести как устройство или действие, которое «расстраивает», «дезорганизует» и «приводит в замешательство».

