Армия

«Голова взрывается изнутри»: охранник Мадуро описал действие «секретного оружия» США

NYP: при захвате Мадуро США применили оружие, похожее на мощную звуковую волну
Adam Gray/Reuters

Один из охранников захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро описал действие «секретного» американского оружия, сообщает New York Post.

Со слов очевидца, все радиолокационные системы охраны внезапно отключились без каких-либо уведомлений. После этого венесуэльские военные заметили над своими позициями множество беспилотников и вертолеты.

«В какой-то момент они (ВС США. — «Газета.Ru») что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», — сказал охранник.

Он добавил, что у венесуэльских военных началось кровотечение из носа, а некоторых рвало кровью. Они упали на землю и не могли пошевелиться, чтобы встать.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post сообщил о «секретном оружии», использованном при захвате Мадуро 3 января. Американский политик утверждает, что это был «дискомбобулятор» (на англ. discombobulator, на русский можно перевести как «дезориентатор»). По словам лидера США, ему нельзя говорить об этом.

Слово discombobulator — неологизм. В словарях он не зафиксирован как общеупотребительный, но встречается в разговорной речи, поп‑культуре и фантастике. Буквально это слово можно перевести как устройство или действие, которое «расстраивает», «дезорганизует» и «приводит в замешательство».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как США смогли захватить Мадуро.

