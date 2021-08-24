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Тульский пряник продолжит работу в МЧС несмотря на критику его внешнего вида

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ГУ МЧС России по Тульской области

Маскота тульского МЧС в виде пряника не будут «увольнять» со службы, так как нареканий к его работе не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области Telegram-каналу «Подъем».

Там рассказали, что персонаж задействуют на территории, где будут проводиться профилактические мероприятия.

«В качестве персонажа профилактических мероприятий в образовательных учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей, «Пряник Тульский» будет задействован на постоянной основе. В роли маскота задействованы штатные сотрудники подразделений надзорной деятельности, на территории которых будут проводиться профилактические мероприятия», — рассказали в МЧС.

В пресс-службе также сообщили, что никто не согласовывал появление пряника в рядах МЧС с администрацией региона. Идея создания персонажа принадлежит замначальника управления Павлу Быстрову.

Тульского пряника в форме спасателя «взяли» на работу 16 августа. Релиз с новым сотрудником пропал с сайта ведомства после того, как в интернете высмеяли внешний вид маскота.

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