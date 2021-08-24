Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей

Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 17-19 сентября. Об этом написал в своем аккаунте «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что все заявления проверяются в Центральной избирательной комиссии России. Если проверка прошла успешно, то пользователя включат в список электронных избирателей. Участник получит уведомление об этом в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Если в регистрации отказано, узнать причину также можно в уведомлении. Исправить ошибки и подать заявление заново разрешается до 23.59 13 сентября.

За несколько дней до начала голосования пользователи, подавшие заявление, получат итоговое уведомление о включении в список электронных избирателей. Проголосовать при помощи бумажного бюллетеня они не смогут.

Присоединиться к электронному голосованию могут все граждане России, от 18 лет. Они должны быть зарегистрированы в Москве, также необходима полная учетная запись на mos.ru.

Ранее сообщалось, что у участников онлайн-голосования в Москве появился шанс стать обладателем машины или квартиры в рамках акции «Миллион призов – #ВыбираемВместе». Всего разыгрывается 100 машин и 20 квартир.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.