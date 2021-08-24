Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Минздрав выпустил новые методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавируса.

Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный проведению вакцинации пациентов с ВИЧ-положительным статусом.

«Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», — сообщается в рекомендациях.

Также в документе уточняется, что применение вакцины среди ВИЧ-инфицированных рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в Петербурге люди с ВИЧ столкнулись с отказами в вакцинации от коронавируса. Сообщалось, что пациентов с ВИЧ-статусом принимают на вакцинацию только при наличии разрешения от инфекциониста и справки, что препараты антиретровирусной терапии не взаимодействуют с вакциной. Об аналогичных случаях еще в июне заявляли ВИЧ-инфицированные, проживающие в Москве.