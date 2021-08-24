ФСБ рассекретила документы об убийстве митрополита бандеровцами и гитлеровцами

ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила документы об убийстве бандеровцами и гитлеровцами митрополита Алексия (Громадского), который не захотел переходить под юрисдикцию автокефальной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди документов была справка, которую архиепископ Курский и Белгородский Питирим в июле 1944 года направил председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову.

В материалах говорится, что гитлеровцы после оккупации Украины поддержали воссоздание автокефальной Украинской Церкви. Во главе нее поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Украинские националисты начали помогать раскольникам. К 1943 году борьба между двумя церковными направлениями приняла острую форму.

«Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия», — писал Питирим.

Он отмечал, что усиливающаяся власть и влияние Громадского стала невыгодна и немцам.

По словам Питирима, об убийстве митрополита начали говорить задолго до его смерти.

Как заявлял священник, перед гибелью Алексия вызвал генеральный комиссар города Луцк. Чиновник попросил митрополита прибыть к нему по школьным делам. Утром в день убийства он предоставил автомобиль без охраны.

«Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты», — отмечал Питирим.

При этом машина с врачом была отправлена лишь ближе к вечеру.

По словам Питирима, один из очевидцев сообщил, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненого митрополита, который просил помощи. Мужчина обратился к крестьянам, но они отказались помогать из-за страха перед бандеровцами.

Ранее ФСБ рассекретила материалы приговора 1946 года нацистам, совершившим геноцид на Украине.