Россиянам дали работающие советы, как не спускать всю зарплату за день

Чтобы не спускать зарплату за один день или несколько недель, необходимо вести учет расходов. Таким советом в беседе с «Газетой.Ru» поделилась Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель университета «Финансология».

«Одна из самых частых причин, почему зарплата «улетает» за пару недель или даже за день — это ощущение больших денег в момент, когда они только пришли. Кажется, что денег много и можно позволить себе больше обычного. Чаще проблема в том, что у денег изначально нет назначения», — объяснила она.

Так, аренду, кредиты, коммунальные платежи, обучение детей, обязательные расходы, повседневные траты, накопления и инвестиции разумнее отложить сразу по разным счетам. Тогда часть суммы перестает восприниматься такой большой и уже не так доступна для спонтанных импульсивных покупок.

«Отдельного внимания заслуживает осознанная экономия. Речь не о тотальных ограничениях, а о планировании. Скидки начинают приносить пользу только при осознанном подходе к расходам, когда человек заранее понимает, что ему нужно и сколько он готов заплатить. В противном случае они превращаются в повод купить лишнее», — подчеркнула эксперт.

Может показаться скучно и бессмысленно вести учет расходов, но через месяц вырабатывается привычка, становится легче, а самое главное вы начинаете понимать, куда уходит зарплата до копейки, тогда и появляется спокойное ощущение, что вы держите ситуацию под контролем.

«Также важна автоматизация. Вырабатывайте привычку автоматически откладывать часть дохода даже небольшую ориентир 10%. Рекомендую сразу после получения зарплаты финансировать в накопления и долгосрочные цели, не откладывая, иначе позже может ничего не остаться. Таким образом, вы сохраните и деньги и чувство устойчивости. Эти деньги постепенно формируют финансовую подушку и снижают внутреннюю тревогу», — посоветовала Кузнецова.

И, наконец, психологический фактор, приводящий к осознанности.

«Человек фактически обменивает самый невосполнимый актив — время на работу, а далее неосознанно конвертирует свою зарплату в ненужные покупки и расходы, которые не усиливают его жизнь и позицию, а лишь временно закрывают внутреннюю/временную усталость», — констатировала она.

Такой дисбаланс между вложенными ресурсами и получаемой ценностью неизбежно ведет к выгоранию. Таким образом происходит обесценивание жизни. Довольно часто в наше время деньги тратятся для снятия стресса, вознаградить себя или компенсировать усталость чаще всего неосознанно по инерции потребителя.

«Деньги в таком контексте перестают быть инструментом управления и превращаются в одномоментную импульсивную компенсацию без должного подхода и осознанности. Важно зафиксировать, что мы тратим не деньги, которые можно еще заработать, а мы меняем жизнь на товары и услуги, качество которых определяет наша личность», — резюмировала эксперт.

