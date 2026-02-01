Размер шрифта
Политолог заявил о тупиковом положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби

Украина находится в тупиковом положении в преддверии переговоров в Абу-Даби. Об этом РИА Новости заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

«Не совсем понятно, куда идти, на что опираться, на кого. Потому что для украинской политической элиты вопрос продолжения войны является вопросом ее выживания. А, соответственно, у нас в России или даже в Штатах, в Европе такая альтернатива не стоит», — сказал эксперт.

Безпалько добавил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта из собственных соображений. По его словам, реализация цели станет «пиар-эффектом» от завершения боевых действий президентом США Дональдом Трампом.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Российскую делегацию возглавлял Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. Украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что планировалось продолжить переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби 1 февраля. Комментируя итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби представитель Кремля также заявил, что территориальный вопрос в рамках так называемой «формулы Анкориджа» имеет принципиальное значение для России.

Ранее стало известно, какая обстановка царит в столице ОАЭ накануне переговоров по Украине.
 
