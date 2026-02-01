Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Трамп приказал федералам не помогать демократическим штатам с протестами

Трамп: федеральные силы не будут помогать городам демократов подавлять протесты
Evan Vucci/AP

Президент Дональд Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что федеральные силы не будут помогать подавлять протесты в штатах, где у власти находятся демократы.

Республиканец подчеркнул, что местные власти должны сами охранять федеральную собственность.

«Я дал указание министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, что ни при каких обстоятельствах мы не будем принимать участие [в правоохранительных операциях] в различных плохо управляемых демократических городах в связи с их протестами или беспорядками, если и до тех пор, пока они не обратятся к нам за помощью», — написал глава государства.

Он подчеркнул, что, если местные власти окажутся не способны справиться с мятежниками, на помощь им придут силы федерального правительства. Однако перед этим губернаторам и мэрам придется использовать слово «пожалуйста».

«Очень легко и методично разберемся с ситуацией, как мы сделали это год назад во время беспорядков в Лос-Анджелесе», — заявил политик.

В январе 2026 года в разных городах США начались массовые протесты из-за действий Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на фоне ужесточения миграционной политики.

7 января в штате Миннесота сотрудник подразделения выстрелил в 36-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Николь Гуд из-за того, что ее автомобиль преградил путь пикапу агентов. Она не выжила. После этого прошли первые акции протеста с требованием вывести ICE из Миннесоты.

24 января во время рейда федеральный агент выстрелил в 37-летнего медбрата Алекса Претти, у которого было оружие. Это спровоцировало новые выступления и беспорядки в Миннеаполисе. Акции солидарности состоялись в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Сан-Диего и других городах. На них вышли тысячи человек, несмотря на морозы.

Ранее Трамп призвал НАТО охранять границы США.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!