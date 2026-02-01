Размер шрифта
Общество

В России могут дать объектам энергетики право защищать себя самостоятельно

Володин: Госдума рассмотрит проект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие
Александр Кондратюк/РИА Новости

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о предоставлении права объектам инфраструктуры самостоятельно защищать себя. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает сайт Госдумы.

«Законопроект направлен в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Рассмотрим его в приоритетном порядке», — сказал спикер.

Володин уточнил, что инициатива предполагает предоставление частным охранным организациям (ЧОО) права на получение стрелкового оружия. По его словам, мера может затронуть, в частности, ЧОО, работающих на объектах энергетики и критической инфраструктуры.

19 января в министерстве обороны РФ рассказали, что полигон Южного военного округа используют для проведения специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры России.

В ведомстве уточнили, что личный состав обучается противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. Условия занятий максимально приближены к реальным.

Ранее в Госдуме объяснили суть указа Путина о спецсборах для резервистов.
 
