Бердянск и села в Запорожской области частично остаются без света

Балицкий: электроснабжение в Запорожской области продолжают восстанавливать
Андрей Сорокин/РИА Новости

В Запорожской области продолжается ремонт локальных повреждений системы электроснабжения, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник уточнил, что частично обесточены город Бердянск (там повреждены две кабельные линии), села Барвиновка, Бурчак, Водяное и Мичурина.

«Полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа», — добавил он.

Накануне обрыв проводов на линии электропередачи (ЛЭП) привел к обесточиванию части города Днепрорудное в Запорожской области. Инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе.

Отключение затронуло часть жителей города. Восстановление ЛЭП осложнено плохими погодными условиями и высокой дроновой активностью. Ситуацию пока не удалось стабилизировать из-за очередных повреждений.

Ранее почти вся Украина осталась без электричества.
 
