Путин присвоил аэропорту в Грозном имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 Указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №681 «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» постановляю: присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова», — говорится в указе.

В 2016 году в Петербурге именем Ахмата Кадырова назвали мост, это вызвало неоднозначную реакцию российского общества.

Ахмат-Хаджи Кадыров — отец нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2003 году Кадыров-старший был избран президентом Чечни, однако уже в следующем году он был убит в теракте в Грозном.

23 августа 2021 года ему бы исполнилось 70 лет.