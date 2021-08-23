«Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах

Однокомпонентную вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрили для использования на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Филиппины», — рассказали представители фонда.

Ранее сообщалось, что в России могут начать тесты вакцины с несколькими штаммами COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Также в Центре имени Гамалеи объявили о готовности начать клинические испытания назальной вакцины против вируса.