Байден заявил, что США эвакуировали из Афганистана 11 тыс. человек за 36 часов

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вывезли из находящегося под управлением движения «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в России) 33 тыс. человек, из которых 11 тыс. покинули страну в последние 36 часов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что эвакуация налаживается, и пообещал, что кабульский аэропорт будет доступен для всех граждан США.

«Каждый американец, который хочет попасть домой, попадет домой», — сказал Байден.

Он добавил, что из афганской столицы самолеты летят не в Соединенные штаты, а на американские военные базы по всему миру. Там неграждан США проверяют — без этого никто не может попасть на территорию страны.

Также глава Белого дома предупредил, что подобную операцию невозможно провести безболезненно.

«Нам еще многое предстоит сделать, и многое может пойти не так», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили об угрозе атаки боевиков «Исламского государства (организация запрещена в России)» (организация запрещен в РФ) на аэропорт Кабула.