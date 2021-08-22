В Белом доме предупредили об угрозе атаки ИГ* на аэропорт Кабула

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что угроза террористической атаки на аэропорт Кабула со стороны ИГ (организация запрещена в России) реальна. Сейчас там находятся граждане США и Афганистана, которые пытаются выехать из страны, уточнил он.

«Угроза реальна. Это актуальная и острая проблема, которую мы пытаемся решить всевозможными способами», - сказал Салливан в интервью CNN.

Он также добавил, что США придают «первостепенное значение» предотвращению любых террористических атак.

Ранее CNN сообщило, что американские военные прокладывают альтернативные маршруты в аэропорт Кабула из-за угрозы, которую представляет террористическая группировка.

Салливан в то же время не смог назвать количество граждан США, находящихся в сейчас в Афганистане, но предположил, что их «несколько тысяч».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы организовать доставку американцев на авиабазу, чтобы вывезти их из страны», - сказал он, сославшись на проблемы в логистике из-за обстановки в аэропорту Кабула.

По словам помощника президента Байдена, за последние 24 часа более 7500 человек были эвакуированы из Афганистана на военных самолетах ВВС США, а также через частные организации.

Ранее стало известно, что аэропорт Кабула закроют на 48 часов.