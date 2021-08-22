Аэропорт Кабула закроют на 48 часов

Тысячи человек собрались рядом с аэропортом Кабула, чтобы покинуть Афганистан, но в ближайшие 48 часов улететь из страны будет нельзя. Об этом сообщает Khaama Press.

По данным агентства, госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах. После этого рейсы возобновятся.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиакомпании помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество американских военных баз, где можно будет разместить афганских беженцев.

По информации газеты, Белый дом рассмотрит вопрос о запуске программы Гражданского резервного воздушного флота (CRAF). Данная мера позволит использовать для эвакуации почти 20 гражданских самолетов от пяти авиаперевозчиков. Как рассказали изданию источники, эти самолеты не будут выполнять рейсы непосредственно из Кабула. Вместо этого пилоты и экипажи авиакомпаний будут перевозить афганцев и других людей, застрявших на американских военных базах в Катаре, Бахрейне и Германии.