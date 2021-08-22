Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Производитель чипсов выкупил редкий «выпуклый» начос у подростка... 11:29
«Калашников» впервые представил пистолет-пулемет ППК-20 11:28
Американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой 11:19
В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян 11:12
Трамп заявил, что Байден преклонил колени перед талибами* 11:09
Ла Лига поздравила Мостового с днем рождения 10:56
В Совфеде заявили, что США разорвали экономику Украины «в клочья» 10:55
Семеро афганцев погибли в давке рядом с аэропортом Кабула 10:40
Стало известно, сколько «Реал» предложит за самого дорогого футболиста... 10:37
Агент: не нравится, когда сопляки начинают рассказывать, сколько они должны получать 10:18

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Shekib Rahmani/AP

Тысячи человек собрались рядом с аэропортом Кабула, чтобы покинуть Афганистан, но в ближайшие 48 часов улететь из страны будет нельзя. Об этом сообщает Khaama Press.

По данным агентства, госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах. После этого рейсы возобновятся.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиакомпании помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество американских военных баз, где можно будет разместить афганских беженцев.

По информации газеты, Белый дом рассмотрит вопрос о запуске программы Гражданского резервного воздушного флота (CRAF). Данная мера позволит использовать для эвакуации почти 20 гражданских самолетов от пяти авиаперевозчиков. Как рассказали изданию источники, эти самолеты не будут выполнять рейсы непосредственно из Кабула. Вместо этого пилоты и экипажи авиакомпаний будут перевозить афганцев и других людей, застрявших на американских военных базах в Катаре, Бахрейне и Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?»
Мария Захарова — о «Крымской платформе»
«Унижение и позор»: что не понравилось украинской оппозиции в поздравлении США
В Верховной раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Трамп опасается восстановления влияния России в Афганистане
Экс-президент США призвал армию быть готовой к возвращению в Афганистан
Япония отказалась предоставить данные о попросившем убежище россиянине
В Китае женщина заразилась бубонной чумой
Все спутники OneWeb успешно выведены на орбиту
В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян
Новости и материалы
Производитель чипсов выкупил редкий «выпуклый» начос у подростка за $20 тыс.
«Калашников» впервые представил пистолет-пулемет ППК-20
Американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой
Трамп заявил, что Байден преклонил колени перед талибами*
Ла Лига поздравила Мостового с днем рождения
В Совфеде заявили, что США разорвали экономику Украины «в клочья»
Семеро афганцев погибли в давке рядом с аэропортом Кабула
Стало известно, сколько «Реал» предложит за самого дорогого футболиста мира
Агент: не нравится, когда сопляки начинают рассказывать, сколько они должны получать
Россия разрабатывает новый самолет «Судного дня» по заказу Минобороны
Греческий теннисист объяснил свои затяжные туалетные перерывы
Солист «Пошлой Молли» доставлен в больницу и полицию после концерта в Геленджике
Экс-тренер «Манчестер Сити» заявил, что футбол в чемпионате Испании — позор
В Раде заявили, что Зеленский «позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал»
Дэниел Рэдклифф оценил возможность участия в продолжении «Гарри Поттера»
Кафельников заявил, что никакого чемпионства у «Спартака» на 100-летие не будет
Психолог предложил запретить сотрудникам банков звонить пожилым клиентам
Червиченко: если Виторию снимут, то никто из приличных людей в «Спартак» не пойдет
Все новости
ОСАГО без техосмотра: как не попасть на деньги или штраф
Водителей без диагностической карты могут оштрафовать
«Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли»
Дядя убитой в Тюмени девочки упал и умер возле стихийного мемориала
Было слышно в соседних домах. Все о взрыве в московской квартире
При взрыве в Москве погибли мужчина и подросток, еще один ребенок попал в реанимацию
«Ограничения не помешали»: за чем иностранные туристы едут в Россию
Побывавшие в России в пандемию иностранные туристы поделились впечатлениями
Автомойка, королевство бомжей и супермаркет: в какие симуляторы стоит поиграть
Десять самых странных, но увлекательных игровых симуляторов
«Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане»
«Талибан»* попросил Москву передать сообщение вице-президенту Афганистана
«Секс в большом городе» и роман с Трюдо: Ким Кэттролл — 65
Наследие 90-х: как TikTok возродил моду на заколки для волос
Крабики, большие резинки, заколки, ободки — тренд грядущей осени
«Дорогой Армин»: Меркель назвала Лашета будущим канцлером ФРГ
Меркель убеждена, что у Армина Лашета есть нужные для канцлера качества
«Бежал на свободу через окно, кто открыл — не знаю»
Пациенты психдиспансера в Бурятии рассказали о своем побеге
20 копеек, фикус и голова Ленина
Как заброшенный особняк в Ярославской области объединил творческих подростков
«Культуру Японии любил»: что известно о сбежавшем на Хоккайдо россиянине
Приплывший в Японию ради политубежища россиянин оказался владельцем «дальгектара»
Власти предложили новый способ легализации рынка арендного жилья
Минстрой выступил с инициативой ввести налоговый вычет для арендаторов жилья
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях