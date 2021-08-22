В Крыму отказались от графиков водоснабжения, так как в республике заполнены водохранилища, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

«Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», — заявил Аксенов.

По его словам, в Ялте будет построена опреснительная установка, так как в городе не существует подземных источников водоснабжения. Аксенов отметил, что от засухи зимы 2020 года в регионе ситуация изменилась к частым наводнениям.

Глава Крыма отметил, что водохранилища наполняются благодаря, в том числе, сильным дождям.

Ранее первую партию пресной воды добыли под дном Азовского моря для Крыма.

В апреле Минэкономразвития сообщило, что на восстановление водоснабжения в Крыму направят 3,3 млрд руб. Эти средства были выделены из Резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента России Владимира Путина. Деньги предназначены для геологоразведки, бурения скважин, ремонта водоводов.