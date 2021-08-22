В России могут начать тесты вакцины с несколькими штаммами COVID-19

Центр им. Гамалеи в начале следующего года может начать клинические испытания вакцины, содержащей белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург.

«Не исключено, что в начале следующего года она перейдет на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине», — сказал глава Центра им. Гамалеи.

По его словам, успешные исследования подобной вакцины позволят создать препарат, защищающий одновременно от гриппа и коронавируса.

«Это все возможно», - резюмировал Гинцбург.

До этого ученые из Центра имени Гамалеи объявили о завершении доклинических исследований назальной вакцины от COVID-19 и заявили о готовности начать клинические испытания.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как считает Гинцбург, необходимый в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу может быть достигнут уже к концу этого года. Однако основная проблема сейчас в том, чтобы мотивировать граждан делать прививки, отметил ученый.