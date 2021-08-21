В Перми во время прокладки труб нашли останки первых чиновников

В пермском микрорайоне Разгуляй рядом с Петропавловским собором были обнаружены захоронения первых жителей Перми, многие из которых могли быть городскими чиновниками и работниками Егошихинского медеплавильного завода. Об этом сообщает 59.ru.

По данным издания, захоронения начала XVIII века были обнаружены во время подготовки траншеи для прокладки новых труб. Так как работы проводились в самом центре города, прокладку коммуникаций сопровождала группа археологов.

Старший преподаватель пермской Высшей школы экономики Виталий Мингалев рассказал журналистам, что эти захоронения относятся к церкви. При этом он пояснил, что речь идет не о действующем Петропавловском соборе, а о более древнем деревянном храме начала XVIII века, который, судя по всему, снесли еще в 30-х годах прошлого века.

«По сравнению с ранее выявленными захоронениями это более элитарное. Оно находится близко к первой градской церкви. Это говорит о том, что погребенные здесь люди имели более высокий социальный статус, чем, например, те, чьи останки обнаружили в 2013 году у строящейся поликлиники на Ленина, 16. Там были крепостные крестьяне, а здесь — бюрократия, чиновники, квалифицированные заводчане и их дети. Среди них, несомненно, были люди, которые участвовали в строительстве завода», — объяснил он.

По словам Мингалева, во время прокладки труб могут быть обнаружены останки еще нескольких людей. В действительности же их в этом месте может быть намного больше, однако кости, которые не мешают прокладке труб, археологи трогать не будут.

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