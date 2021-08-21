Россиянин приплыл с Курильских островов в Японию с просьбой об убежище

Гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источнике в правительстве.

С этой целью мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

Японские власти приняли заявление гражданина России и рассмотрят его. По итогам рассмотрения ему либо выдадут временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.

Посольство Росси пока не комментировало эту информацию.

Ранее российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрасах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и затем уехать в Испанию. В пресс-службе уточнили, что, по словам иностранцев, конечной точкой следования была Испания, поскольку там проживает дочь одного из задержанных.