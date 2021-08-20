В Кемерове инвалида переселили из аварийного жилья в комнату площадью 6 кв. м

Пожилому кемеровчанину Александру Бодулину, который прикован к инвалидной коляске, предложили переехать из аварийного дома в комнату площадью 6 кв. м. Об этом сообщает телеканал «360».

«Пока что только мне предложили эти шесть «квадратов», прокуратура предложила и жилищный комитет администрации. Но это смех! Я на коляске, жена тоже больная, я ее не брошу», — рассказал пенсионер.

Он отметил, что речь идет о старом общежитии, в котором туалет и душ располагаются в конце коридора, и отделяются ступенькой, не преодолимой на коляске. Крохотную комнату пенсионе назвал ямой и могилой.

По словам его адвоката Алексея Мухина, выделенное жилье вдвое меньше нормы на одного человека и в четыре раза меньше площади, которая полагается двум жильцам. Мухин и его подзащитный планируют обратиться в суд.

«Если им (супругам — прим. ред.) написать заявление, то я думаю, что будет обычная отписка: «Ждите переселения — и будет вам уже квартира». А когда это произойдет, неизвестно. Здесь необходимо только в судебном порядке решать вопрос, только так будут работать законы», — объяснил Мухин.

Александру Бодулину 69 лет, в 2016 году ему ампутировали ногу, после чего он получил сначала вторую, а потом третью группу инвалидности. Пенсионер проживает на втором этаже аварийного дома, который не оборудован ни пандусом, ни даже канализацией.

Ранее сообщалось, что в России хотят заселить нуждающихся в ведомственные общежития.