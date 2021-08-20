Полуголый темнокожий мужчина с ножом напал на полицейских в Москве

В районе Выхино-Жулебино полуголый темнокожий мужчина с ножом напал на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что изначально мужчина бросился с ножом на водителя автобуса, очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД попытались успокоить нападавшего и попросили положить нож. Вместо того, чтобы выполнить требование правоохранителей, мужчина стал угрожать им ножом. При этом он снял с себя одежду. Полицейские произвели несколько выстрелов у ног нападавшего, а после задержали его. Мужчину направили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Таганском районе Москвы голый душевнобольной мужчина напал на сотрудника полиции и нанес ему травмы средней тяжести. Полицейский потребовал покинуть проезжую часть, но гражданин стал нецензурно выражаться, а также ударил стража порядка в область головы. После этого сотрудник полиции применил боевые приемы и надел на нарушителя наручники. Нападавшего госпитализировали в психиатрическую больницу.