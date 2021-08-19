«Талибан*» призвал не возлагать на движение вину за смерти в аэропорту Кабула

Представитель террористического движения «Талибан (организация запрещена в России)» заявил, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту Кабула, сообщает Reuters.

Мировые телеканалы и социальные сети ранее облетели кадры, на которых афганцы в аэропорту Кабула бегут по взлетно-посадочной полосе рядом со взлетающим самолетом. Некоторые хватаются за фюзеляж и затем, когда воздушное судно уже набрало высоту, падают.

Позднее американские ВВС сообщили, что проводят расследование гибели людей во время взлета американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо свидетельств в интернете и публикаций СМИ следователи также изучают человеческие останки, которые были найдены на нише шасси самолета после приземления в Катаре.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Боевики начали устанавливать свои порядки в стране. При этом местное население поделено: есть как сторонники радикальных исламистов, так и желающие любой ценой покинуть страну.