Число жертв землетрясения на Гаити превысило 2 тысячи

Число жертв во время землетрясения на Гаити пересекло отметку в 2 тысячи, передает ТАСС, ссылаясь на управление гражданской защиты республики.

Как сообщает ведомство, в результате природной катастрофы погибли 2 189 человек, свыше 12 тысяч жителей страны были ранены. По информации властей, более 100 тысяч зданий были разрушены частично или полностью.

В настоящее время спасатели продолжают искать выживших под завалами.

Ранее посол РФ в Венесуэле, Гаити и Доминиканской Республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что российские граждане не пострадали в результате землетрясения на Гаити.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. Сообщалось, что сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых были зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа.

Впоследствии на Гаити случилось еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, население которой составляет около 125 тыс. человек.